На Балтике зафиксирован огромный смерч. Видео

Пилот патрульного самолета Dornier 228-212 береговой охраны Юго-Западной части Финляндии заметил огромный смерч.

Природное явление было зафиксировано в местечке Парайнен около финского острова Атту. Как сообщила береговая охрана, замеченный вблизи архипелага в Балтийском море смерч был высотой 300-400 метров. Его воронка быстро развеялась, затем снова появилась.

«Команда самолета Dornier 228-212 сегодня утром в 10 часов утра сняла в Парайнене впечатляющий смерч», — сказано в сообщении береговой охраны.