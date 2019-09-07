  • На Балтике зафиксирован огромный смерч. Видео

    07 сентября 2019, 05:47

    Анастасия Кукова

    Пилот патрульного самолета Dornier 228-212 береговой охраны Юго-Западной части Финляндии заметил огромный смерч.
    На Балтике зафиксирован огромный смерч. Видео

    Природное явление было зафиксировано в местечке Парайнен около финского острова Атту. Как сообщила береговая охрана, замеченный вблизи архипелага в Балтийском море смерч был высотой 300-400 метров. Его воронка быстро развеялась, затем снова появилась.

    «Команда самолета Dornier 228-212 сегодня утром в 10 часов утра сняла в Парайнене впечатляющий смерч», — сказано в сообщении береговой охраны.