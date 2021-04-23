Огромный скелет неизвестного существа нашли на пляже Шотландии

Жительница Шотландии во время прогулки с собакой нашла на пляже огромный скелет неизвестного существа. Об этом сообщил Daily Star.

О находке рассказала в своем Twitter сестра женщины Полли Бернс.

«Моя сестра только что переехала на Саут-Уист и нашла этот скелет. Кто-нибудь может его опознать?» — написала она под фото.

Пользователи заинтересовались необычной находкой — твит быстро собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях многие задавали вопросы насчет найденного скелета. Другие же предлагали версии, кому могли принадлежать эти останки. В числе самых невероятных предположений — кракен, родственник лох-несского чудовища или динозавр.

Самой реальной показалась версия некоторых комментаторов о том, что скелет мог принадлежать киту. Позднее сама автор публикации призналась, что является океанологом по образованию. Она тоже предположила, что ее сестра обнаружила кости кита. Полли также подчеркнула, что не ожидала такого количества откликов на свой твит.

Спустя некоторое время местные жители подтвердили догадки: они отметили, что в 2019 году на этот пляж выбросился кашалот.