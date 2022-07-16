«Огромный рост влияния России». Немецкий журналист сравнил церемонии приема Путина и Байдена в Саудовской Аравии

Различия в церемониях приема в Саудовской Аравии российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена демонстрирует усиливающуюся роль России. Об этом написал в колонке для немецкой газеты Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.

Обозреватель напомнил, что в 2019 году кортеж Путина при проезде по Эр-Рияду сопровождали 16 всадников на благородных скакунах. Кроме того, президенту России предоставили дворец из личного владения королевской семьи. Почет тогда «достиг пика», заметил Бемер.

«Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. <…> Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — считает журналист.

Он упомянул о том, что США потерпели фиаско, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против России в украинском вопросе. Именно от Саудовской Аравии Штаты «получили первый и неожиданный отказ».

В то же время в апреле во время телефонных переговоров Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили партнерство в торгово-экономической сфере и договорились укреплять взаимовыгодные связи.