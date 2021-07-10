Огромный рой летающих муравьев стал угрозой для финала Евро-2020

Огромный рой летающих муравьев может стать неожиданной проблемой на финальном матче Евро-2020 между сборными Англии и Италии. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

По данным Sky News, большое скопление насекомых зафиксировала метеорологическая служба. Рой находится над значительной частью Лондона, включая район Уэмбли. Из-за этого и появились опасения, что миллионы насекомых могут пролететь над стадионом во время матча.

Однако будут ли приниматься какие-то меры из-за этой муравьиной угрозы, источник Skу Nеws не уточняет.

Игра должна начаться в 22:00 по московскому времени. Для Великобритании выход национальной сборной в финал Евро — историческое событие. Премьер страны Борис Джонсон уже украсил дом на Даунинг стрит флагами, во многих школах ученикам разрешили начать занятия в понедельник позднее чем обычно.

В профсоюзных организациях также попросили работодателей позволить сотрудникам выйти на работу 12 июля позже обычного. Торговая сеть Lidl уже заявила, что откроет свои магазины позже на час, если Англия выиграет.