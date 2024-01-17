Мир 17 января 2024, 15:34 Огромный потенциал России для ведения СВО увидели в США Блинкен: Россия обладает огромными ресурсами для ведения спецоперации Chuck Kennedy / U.S State / Global Look Press

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У России есть огромнейшие ресурсы, которые власти страны вкладывают в проведение специальной военной операции. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на форуме в Давосе. Его процитировало РИА «Новости».

«Это яростный бой. Россия обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает [в специальную военную операцию]», — подчеркнул американский госсекретарь.

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Как напомнил RT, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Запад расширит подготовку бойцов Вооруженных сил Украины. Он заверил, что США и их союзники наращивают свою военно-промышленную базу и якобы лишают российскую сторону доступа к важнейшим ресурсам.

На форуме в Давосе Блинкен указал на отсутствие перспектив для мирных переговоров по украинскому конфликту. При этом он отметил, что США готовы для подобного диалога.