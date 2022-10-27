Огромный питон проглотил женщину в Индонезии | 360°

Мир 27 октября 2022, 02:29 Огромный питон проглотил женщину в Индонезии

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В Индонезии собирательница каучука стала жертвой семиметрового питона. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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«Царьград» написал, что женщина погибла на каучуковой плантации в городе Джамби. В ходе поисков местные жители и стражи правопорядка нашли ее куртку, нож и босоножки. Позднее участники поисков заметили гигантского питона, у которого был сильно раздут живот. Рептилию разрезали и обнаружили внутри труп погибшей.