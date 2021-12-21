Огромный паук залез на чиновницу во время пресс-конференции в Австралии

Огромный паук забрался на ногу чиновницы во время пресс-конференции в Австралии, когда она выступала, из-за чего ей пришлось прервать свою речь. О случае написало издание UPI.

Министр здравоохранения штата Квинсленд Иветт Д’Ат решила провести пресс-конференцию на открытом воздухе. Ее выступление было посвящено борьбе с пандемией и последним новостям в сфере вакцинации от коронавируса. Речь чиновницы прервал один из слушателей, который увидел на ее ноге паука-охотника.

«Кто-нибудь может снять с меня этого паука?» — задала вопрос Иветт Д’Ат.

Ей вызвался помочь главный врач штата, который попытался отогнать паука, но тот уже куда-то убежал.

«Не люблю пауков, но продолжу [выступление]. Если он снова приблизиться ко мне, дайте мне знать», — попросила предостеречь ее спикер.

Ранее стало известно, что ученые нашли новую многоножку, у нее насчитали 1306 конечностей.