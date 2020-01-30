Огромный корабль с 6 тысячами пассажиров закрыли на карантин из-за больной китаянки

Итальянский круизный корабль с 6000 пассажирами прервал свое путешествие из-за китаянки, которую лихорадило. Медики не исключают, что она заразилась коронавирусом.

Корабль Costa Smeralda сейчас пришвартовался к берегу в 56 километрах от Рима. Это произошло после того, как 54-летняя жительница Макао слегла с температурой. Женщину и ее мужа (у него не обнаружили никаких симптомов инфекции) поместили в отдельную каюту и взяли анализы. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Заболевшая сама обратилась ко врачам в среду вечером и сказала, что у нее поднялась температура, и, возможно, она подхватила какой-то вирус. Результаты анализов должны стать известны уже в ближайшее часы. Однако до этого момента пассажирам не разрешают покидать корабль.

Уже почти месяц весь мир обсуждает новый коронавирус, который пришел из китайского города Ухань. Вирус распространился по всему Китаю и в 15 других странах. Среди них — Австралия, США, Канада, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд. В России пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения. Тем не менее российские власти уже закрыли госграницу на Дальнем Востоке. По последним данным, от коронавируса умерли 170 человек, еще 7711 заболели.