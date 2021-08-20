Огромный флагшток-трезубец раздавил Lexus на Украине

Флагшток с трезубцем на конце, установленный к Дню независимости Украины, рухнул и раздавил припаркованный рядом Lexus в Херсоне. О ЧП сообщил в своем Facebook местный житель Сергей Ильин, ставший очевидцем случившегося.

«При установке флагштока в районе „арестанки“ что-то пошло не так и он рухнул. Как утверждают очевидцы обошлось без жертв. <…> пострадал автомобиль который находился во время монтажа флагштока неподалеку», — уточнил он.

По словам Ильина, стоимость флагштока составила около восьми миллионов гривен (около 22,5 миллиона рублей). Пост мужчины не оставил без внимания и глава Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь. Ему не понравилась критика, которую высказали другие пользователи в комментариях.

«А вы лично что сделали для Херсона? Или у вас всегда все гладко и ничего не ломается? Потому что все это делается не для меня или кого-то еще, а для вас!» — возмутился чиновник.

В ответ еще один участник обсуждения с иронией заметил, что ломается, может быть, и у многих, но в данном случае флагшток был куплен налогоплательщиками, поэтому критика понятна.

«Только не говорите что вы флагшток за свои деньги ставили…» — попросил он.

На это Козырь уже никак не отреагировал.

По данным StateWatch, правительство Украины собирается потратить более 170 миллионов гривен (456 миллионов рублей) на закупку гигантских флагов ко Дню независимости страны. Он отмечается 24 августа.