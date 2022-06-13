Огромный флаг России пронесли по центру столицы Кипра

Праздничные мероприятия в честь Дня России прошли в четырех городах Кипра. По центральным улица столицы страны пронесли 50-метровый триколор, сообщили в Русском доме в Никосии.

День России отметили жители Ларнаки, Пафоса, Лимасола и Никосии. Несколько десятков водителей устроили в этих городах автопробег. Они проехали по улицам с российскими флагами.

«По завершении автопробега его участники впервые в истории Кипра пронесли по центральным улицам столицы 50-метровый флаг России», — привело РИА «Новости» слова представителя Русского дома.

Участники акции дошли до площади Элефтериас. Там собрались более двух тысяч человек. Все они скандировали лозунги в поддержку России. Для местных жителей подготовили праздничный концерт. Перед началом выступления исполнили российский гимн, а затем с приветственным словом выступил советник-посланник посольства на Кипре Андрей Панюхов. Кроме концерта организаторы устроили ярмарку с блюдами русской кухни и патриотической атрибутикой.