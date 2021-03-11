Огромный экран упал на колумбийского ведущего в прямом эфире

На колумбийского ведущего спортивного телеканала ESPN Карлоса Ордуса упал огромный экран во время прямого эфира. Несмотря на сильный удар, мужчина отделался синяками.

После того как журналиста прижало к столу огромным телевизором, коллеги получили сигнал от редактора, что нужно продолжать работу. За кадром было слышно, как Карлосу говорят, чтобы он успокоился. Через 15 секунд передача ушла на рекламу.

Позже журналист опубликовал в Twitter видео и пост, где рассказал о своем самочувствии.

«Тем, кто написал мне после вчерашнего происшествия, я должен сказать, что я в порядке, слава богу. После медицинского осмотра, обследований, оказалось, что я отделался синяками и шишкой на носу (без перелома). Спасибо всем, кто беспокоился», — написал он.

Еще один невероятный случай произошел в Литве. Моряк Видам Перевертилов потерял сознание и упал за борт судна. Оказавшись в воде, моряк заметил на горизонте черную точку и поплыл к ней. Это оказался рыбацкий буй. Подплыв к нему, он схватил его и стал ждать помощи. Мужчина провел в Тихом океане 14 часов. За ним вернулась его команда.