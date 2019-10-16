Огромный древний город нашли в джунглях Камбоджи

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По словам ученых, город Махендрапарват располагался на плато Пном Кулен к северо-востоку от Ангкора - одной из первых столиц Кхмерской империи.

Изначально археологические свидетельства ограничивались только несколькими разбросанными руинами святынь. Сейчас археологи провели лазерное сканирование и детальное обследование территории, что помогло определить местонахождение обширной городской сети.

Оказалось, что среди деревьев есть тысячи объектов, которые прежде оставались неизвестными. Весь город охватывает площадь порядка 50 квадратных километров.

Кхмерская империя в IX–XIII веках занимала территории Камбоджи, Таиланда, Лаоса и Вьетнама. Первые руины древнего Махендрапарвата нашли во время экспедиции 2013 года. По словам руководителя группы, ученого Сиднейского университета Дамиана Эванса, люди могли покинуть город из-за нехватки пресной воды и вырубки джунглей.