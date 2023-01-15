15 января 2023, 22:57
Огромный дефицит электроэнергии зафиксировали на Украине
Глава Yasno Коваленко: в энергосистеме Украины наблюдается огромный дефицит генерации
Вчерашние удары привели к огромному дефициту электроэнергии в энергетической системе Украины. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своих страницах в соцсетях.
«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не функционируют из-за серьезных повреждений», — написал он.
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По его словам, спрогнозировать сроки восстановления пока невозможно.
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Глава компании добавил, что «Укрэнерго» существенно ограничила объемы потребления по всей стране, в том числе в столице. Ситуация очень серьезная, подчеркнул Коваленко.
Накануне в Telegram-канале ДТЭК появилось сообщение о массированном ударе по нескольким теплоэлектростанциям. Одна из них вышла из строя.
«Снаряды попали в турбинное отделение энергоблока станции. Разрушен один из энергоблоков и повреждены еще несколько», — говорится в сообщении.
Также сообщалось, что взрывы в Харькове привели к остановке метро и отключению электричества. В Одессе приостановили работу общественного электротранспорта.
Украина
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