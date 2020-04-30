Огромный астероид пролетел мимо Земли
В Интернете появилась видеозапись полета астероида 1998 OR2. Днем 29 апреля он оказался на расстоянии порядка шести миллионов километров от Земли. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Астероид пролетел мимо Земли со скорость 9 км/с. Крупный размер небесного тела в два-четыре километра позволил разглядеть его даже в любительские телескопы.
Астрономы предположили, что следующая близкая встреча с астероидом случится в 2070-80-х годах.
На сайте NASA отмечается, что 1998 OR2 считают «потенциально опасным объектом», так как он «периодически проходит вблизи орбиты Земли».