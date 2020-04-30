Огромный астероид пролетел мимо Земли

Астероид пролетел мимо Земли со скорость 9 км/с. Крупный размер небесного тела в два-четыре километра позволил разглядеть его даже в любительские телескопы.

Астрономы предположили, что следующая близкая встреча с астероидом случится в 2070-80-х годах.

На сайте NASA отмечается, что 1998 OR2 считают «потенциально опасным объектом», так как он «периодически проходит вблизи орбиты Земли».