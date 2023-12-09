Мир 09 декабря 2023, 11:06 Огромные потери ВСУ отрезвили США MWM: в США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники U.S. Department of Defense

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Власти США задумались о целесообразности выделения военной техники украинским военным из-за огромных потерь ВСУ в тяжелом вооружении. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

По информации источника, в Соединенных Штатах усилилось противодействие выделению дополнительной поддержки украинским военным из-за потерь в западной военной технике, в частности, танков.

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«В США начали думать о своей репутации. Например, если танки M1 Abrams захватят или начнут массово уничтожать, то их имидж окажется под угрозой», — подчеркнули авторы статьи.

Журналисты отметили, что в США уже просили Украину держать образцы своей техники в отдалении от линии прямого боестолкновения.

Российские военные захватили на поле боя американскую машину пехоты Bradley в качестве трофея. Образец получил незначительные повреждения, его эвакуировали в тыловой район для более подробного изучения. Telegram-канал «Рыбарь» отмечал, что с лета ВСУ потеряли более 40 единиц Bradley в боях на Запорожском направлении.