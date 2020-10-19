Огромную улыбающуюся кошку нашли в Перу. Ей больше 2 тысяч лет

Археологи обнаружили гигантское изображение кота на плато Наска в Перу. Работа, предположительно, сделана в 200–100-е годы до нашей эры.

«Изображение было еле заметным и могло исчезнуть, поскольку находится на крутом склоне, подверженном естественной эрозии», — заявили в Министерстве культуры страны. Ведомство процитировала газета The Guardian.

Рисунок нашли во время реставрационных работ одной из смотровых площадок. Специалисты очистили геоглиф. Его длина составила 37 метров, ширина линий — от 30 до 40 сантиметров.

Ведущий археолог Перу по геоглифам Наски Джонни Исла отметил, что эксперты до сих пор обнаруживают все новые древние изображения. За последние несколько лет были найдены порядка 100 таких рисунков, но меньшего размера. Он считает, что в будущем ему и коллегам предстоят еще находки. Специалист рассказал, что в поиске изображений очень помогают беспилотники.

Первый геоглиф исследователи обнаружили в начале XX века на плато Наска. В связи с этим его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.