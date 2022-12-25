Мир 25 декабря 2022, 18:35 Огромную скульптуру Санта-Клауса из помидоров и песка представили в Индии Скульптор Паттнаик создал фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров на индийском пляже

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Индийский художник Сударсан Паттнаик создал фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров. Скульптор показал ее на видео в своем аккаунте в Twitter.

«Помидорный Санта — самая большая в мире инсталляция Санта-Клауса из помидоров и песка, сделана из 1,5 тонны овощей», — написал он.

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Необычная инсталляция появилась на пляже в районе города Гопалпур. Ширина скульптуры составляет 60 футов (18,2 метра), а высота — 27 футов (8,2 метра). Паттнаик создавал ее вместе с 15 своими учениками.

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Теперь на пляже Гопалпур каждый день собирается много людей. Публика рассматривает Санта-Клауса, не забывая сделать видео и фото. По словам 45-летнего художника, он и его команда уже не первый раз делают такие большие скульптуры накануне Рождества, используя различные материалы.

Проект объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD) сообщил, что упряжка волшебных оленей Санта-Клауса пролетела над территорией России. Ее появление NORAD якобы зафиксировал на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. Перемещение Санта-Клауса и его упряжки отслеживают каждый год 24 декабря.