Огромную пробку из судов вблизи Суэцкого канала сняли с воздуха

Более 300 грузовых судов ожидают прохода через Суэцкий канал, заблокированный севшим на мель сухогрузом. На видео, снятом с вертолета, видна огромная пробка, образованная судами.

Суэцкий канал находится в Египте и связывает Средиземное море с Красным. В прошлый вторник, 23 марта, огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель, полностью заблокировав движение по каналу.

Судно удалось немного сдвинуть, после того как с берегов убрали почти 20 тысяч тонн песка. Однако проблему это не решило.

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси поручил готовить контейнеровоз к разгрузке. На Ever Given находится 18 тысяч контейнеров.

Разгружать придется с помощью грузовых вертолетов, поскольку поблизости нет кранов, способных дотянуться до штабелей контейнеров.

Кроме того, выгрузить можно будет лишь часть груза. Самые тяжелые контейнеры вертолеты поднять не смогут, сообщила The Wall Street Journal.

Россия предложила помощь в разблокировке Суэцкого канала, сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

«Мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — уточнил дипломат.