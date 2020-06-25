Огромную дыру от птицы в кабине пилотов оказали на фото

В Сеть опубликовали фото большой пробоины в фюзеляже военно-транспортного самолета. Ее сделала птица, столкнувшаяся с судном, написало издание Breaking Aviation News в своем Twitter-аккаунте.

На снимке можно увидеть огромную дыру в кабине пилотов, а также труп самой птицы с кровью и перьями вокруг.

Источник фото: Twitter

Издание указывает, что это случилось на испанской авиабазе Хетафе близ Мадрида, с четырехмоторным турбовинтовым Airbus A400M, который принадлежит Королевским военно-воздушным силам Великобритании.

Пользователи удивились размерам дыры и отметили, что корпусу самолета не помешало бы быть покрепче, в независимости от того, какого размера птица в него попала. Судя по кадрам, она была совсем небольшой.

В прошлом году СМИ сообщали о вынужденной посадке SSJ100 из-за того, что птица попала в его левый двигатель. Самолет приземлился в аэропорту вылета Рощино в Тюмени.