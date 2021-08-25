Огромное сердце из стада овец запечатлели в Австралии

Житель Австралии Джеймс Джексон создал огромное сердце из овец в память об умершей тете. Мужчина не смог лично присутствовать на похоронах, поэтому решил таким образом воздать дань своей родственнице. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на газету The Guardian.

Уточняется, что тетя мужчины болела онкологией. Из-за пандемийных ограничений Джексон не смог находится с ней в последние дни жизни.

«В тяжелое время пандемии никто не может быть готов к проблемам, которые вызывают закрытые границы. Сейчас очень сложное время, и если бы эти картины из овец заставили бы улыбнуться хотя бы одного человека, моя тетя Деб очень бы гордилась мной», — сообщил австралиец.

Он снял с беспилотника огромное сердце из овец и отправил ролик родственникам в город Брисбен, в котором жила его тетя. Это видео, по словам журналистов, будет проиграно на похоронах умершей.