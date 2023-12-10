Мир 10 декабря 2023, 01:06 Огромное кладбище для солдат ВСУ построят на Украине flickr.com

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На Украине построят огромное кладбище для погибших солдат ВСУ, площадью 260 гектаров. Об этом сообщило издание«РБК-Украина».

В соцсетях появилось двухчасовое видео с проектом строительства Национального военного мемориального кладбища в селе Гатное в Киевской области. Будущий некрополь скопировали с Арлингтонского мемориала в США.

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В пятницу, 8 декабря, Верховная рада Украины приняла закон о строительстве военного мемориального кладбища в селе Гатное Киевской области. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Вооруженных сил Украины за полгода контрнаступления составили свыше 125 тысяч человек.

Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что провалы и огромные потери ВСУ лишили уверенности президента Украины Владимира Зеленского.