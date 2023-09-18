Мир 18 сентября 2023, 16:51 Огромная сфера-смайлик появилась в Лас-Вегасе Fox 5: экран MSG Sphere в Лас-Вегасе преобразился в огромный смайлик

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Изображения разных смайликов появились на сферическом экране MSG Sphere в Лас-Вегасе. Об этом сообщил американский телеканал Fox 5.

Зрители смогли увидеть множество желтых смайликов-эмодзи, в том числе спящее и удивленное выражение лица.

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Экран MSG Sphere является самом большим в мире сферическим экраном. Он состоит примерно из 1,2 миллиона светодиодных шайб. Разработчики заявляли, что каждая шайба содержит 48 отдельных светодиодов, каждый из которых способен отображать 256 миллионов различных цветов.

Рекламодатели используют экран для продвижения своих проектов. Так, в прошлый раз сфера представила зрителям 32 бейсбольных шлема в честь спортивных соревнований. Кроме того, экран изображал движущуюся луну.

Ранее ученые обнаружили у берегов Аляски неопознанную сферу золотого цвета. По их мнению, шар имеет биологическое происхождение, однако тщательно изучить его еще не удалось — специалисты применят более тонкие инструменты.