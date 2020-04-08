Огромная розовая Луна взошла над Землей. Фото делали, несмотря на изоляцию

Жители Земли в ночь на 8 апреля смогли увидеть редкое явление — розовое суперлуние. Пользователи делятся фотографиями из разных концов планеты.

Розовое суперлуние в Москве можно было наблюдать в 05:35. Из-за того, что Луна находилась на максимально близком расстоянии от поверхности Земли, она казалась на 15% больше обычного.

Это явление, которое пришлось на день, когда по всему миру люди сидят по домам из-за самоизоляции, стало самым ярким полнолунием в 2020 году. В ближайшие дни Луна тоже будет больше, чем обычно, но настолько огромной и яркой только через 14 лет.

Суперлуние называют розовым, потому что в этот период начинают цвести флоксы с розовыми бутонами. Сам спутник цвет не меняет, хотя и может казаться розоватым из-за атмосферных процессов.

Пользователи делятся снимками, которые они сделали этой ночью.

Некоторым действительно удалось уловить розовый цвет.

Отдельные фотографии напоминают кадры из фильмов-катастроф.

А кому-то было достаточно того, что Луна огромная.

Но главное — в поисках яркого кадра не забывать о самоизоляции. Ведь большую Луну можно было увидеть и с балкона.