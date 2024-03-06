Мир 06 марта 2024, 12:13 «Огромная машина». Спецслужбы Запада испугались активности российской разведки FT: спецслужбы Запада отметили высокую активность российской разведки

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Российские разведчики стали такими же активными, как во времена холодной войны, или даже активнее. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на офицера западной разведки.

Масштабы работы разведки РФ встревожили Запад после утечки записи разговора немецких военнослужащих об ударе по Крымскому мосту. Издание назвало публикацию этой беседы одним из пугающих примеров.

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«Игра в кошки-мышки вернулась», — отметил еще один представитель западной разведки.

Еще один собеседник газеты добавил, что россияне способны проводить «очень сложные операции, невероятно крутые с точки зрения разведки».

«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — констатировал еще один представитель западных разведслужб.

Министр обороны Германии Борис Писториус распорядился о начале дисциплинарной проверки после утечки разговора немецких офицеров. По его словам, причиной слива стало то, что один из участников беседы воспользовался незащищенным соединением.