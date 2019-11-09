Огромная Грета Тунберг проследит за жителями Сан-Франциско

Здание, на котором нарисована активистка, находится рядом с площадью Юнион-сквер в Сан-Франциско. Девочка недавно прославилась на весь мир тем, что выступила с трибуны ООН на тему изменения климата. По мнению юной активистки, во всем виноваты капиталисты и безответственные взрослые. Теперь, по словам школьницы, в знак протеста она каждую пятницу пропускает уроки в школе: прогуливает ради экологии.

По замыслу организаторов акции, портрет активистки должен напоминать о защите окружающей среды. Даже по незаконченному портрету уже понятно, что тяжелый взгляд Греты выдержат только те, чья совесть в смысле экологии осталась чиста. Граффити должны закончить в течение недели.

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Работу по созданию мурала поддержала некоммерческая организация One Atmosphere. Как понятно из названия, организация озабочена проблемами окружающей среды. По мнению исполнительного директора One Atmosphere Пола Скотта, Кобре следует сделать несколько портретов экологических активистов по всему городу.

Таким образом будут соблюдены интересы всех сторон: Кобре получит постоянную работу, One Atmosphere потратит время на переговоры с владельцами других зданий в Сан-Франциско. Грета получит дополнительную известность наряду с другими экологическими активистами, которые пока не выступали с трибуны ООН.