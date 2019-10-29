Огромная дыра в асфальте поглотила автобус. Теперь это мем

Администрация города заявила, что инцидент произошел на Пенн-авеню в разгар утреннего часа пик. Вся задняя часть автобуса оказалась в воронке, а передняя часть — торчала над землей.

«Для любопытных — самая тяжелая часть автобуса — задняя, потому что именно там находится двигатель. Этот автобус стоял на светофоре в то время, когда это произошло», — сказано в сообщении администрации в Twitter.

На место были вызваны спасатели со спецтехникой, но «эвакуация» машины заняла достаточно много времени и на соседних улицах образовались серьезные пробки.

Такое событие нашло отклик в сердцах горожан и пользователей Сети. Автобус мгновенно превратился в мем.