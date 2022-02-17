Огромная белая акула растерзала пловца в Австралии. Такое произошло впервые за 60 лет

Огромная белая акула длиной почти четыре метра убила мужчину в Австралии. Нападение хищной рыбы произошло на одном из пляжей в Сиднее.

По данным Daily Mail, в тот день на пляже было много пловцов, гребцов на байдарках и рыбаков. Считалось, что это место хорошо охраняется. Никто не мог подумать, что одного из плавающих может атаковать белая акула. Такого не было последние 60 лет.

Очевидцы нападения никак не могли помочь человеку. Им оставалось только в шоке наблюдать, как акула практически разорвала пловца на две части. Один из свидетелей снял происходящее на видео. На кадрах видно, как акула мечется в воде, которая покраснела от крови.

На поиски жертвы направили вертолеты и спасателей на гидроциклах. Всем купавшимся приказали выйти из воды. Примерно через час спасатели смогли обнаружить останки пловца и части гидрокостюма. По словам одного из полицейских, акула оторвала ему половину тела.