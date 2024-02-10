10 февраля 2024, 07:54
«Огромная атака». Венгрия оказалась под мощным давлением из-за позиции по Украине
Глава МИД Сийярто: Венгрия терпит нападки из-за позиции по Украине
Венгрия терпит нападки от североатлантического сообщества из-за позиции по украинскому вопросу, однако не отступает от нее. Об этом РИА «Новости» заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Он пояснил: страна всегда была уверена, что необходимо как можно быстрее прекратить конфликт, чтобы спасти жизни людей.
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«И единственный способ сделать это — это прекращение огня и мирные переговоры. <…> Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — указал Сийярто.
Несмотря на это венгерская сторона продолжает говорить «то, что думает». При этом, по словам главы МИД, большинство стран на самом деле ждут завершения конфликта.
Венгрия, как и Словакия, не хочет видеть Украину членом НАТО и выступает против регулярных поставок западных вооружений для ВСУ. По данным СМИ, это снижает шанс вступления Украины в Североатлантический альянс. Журналисты предположили, что страну никогда и не собирались включать в блок.
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