Мир 17 ноября 2023, 14:25 Ограждения установят на финско-российской границе в ночь на 18 ноября Финляндия в полночь установит ограждения на погранпереходах с Россией IMAGO/Jussi Nukari

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На финско-российской границе в ночь на 18 ноября установят ограждения. Об этом сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии.

После этого станет невозможным пересечение контрольно-пропускных пунктов «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».

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«Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства», — сообщили пограничники.

Финские власти решили закрыть КПП на границе с Россией из-за ухудшения ситуации с мигрантами. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Решение правительства Финляндии вызвало беспокойство у российского посольства. Дипломаты заявили, что ожидают разъяснений от финского МИД относительно практических аспектов реализации этой меры. Ответные шаги российской стороны проработают в том числе исходя из полученной информации.