Ограничительные меры в Турции ужесточат

Ограничительные меры, введенные в Турции в связи с пандемией коронавируса, будут усилены 7 мая. В стране будет разрешена продажа вещей и продуктов только первой необходимости: еды, средств гигиены и кормов для животных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на циркуляр МВД республики.

Столь жесткие ограничительные меры вводят с целью избежать массового скопления людей.

«С целью предотвращения скопления людей в период локдауна принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, корма для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)», — сказано в документе.

Помимо запрета на продажу алкоголя, в стране ввели также запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды, садовых принадлежностей.

Полный локдаун был объявлен в стране 29 апреля, в 19:00. Он должен продлиться до 05:00 17 мая. В Турции перестали работать все организации, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Покидать свой город жители Турции могут только после разрешения властей. В стране действует комендантский час, который не распространяется на иностранных туристов.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией на период майских праздников. Виной всему стала тяжелая эпидемическая ситуация.