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    03 февраля 2021, 12:25

    «Ограничительные меры в очередной раз подчеркивают слабость». Политолог — о санкциях Зеленского против телеканалов

    Дарья Морозова

    Политолог Владислав Ганжара прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против украинских телеканалов. Об этом сообщил RT.

    Ограничения коснулись телеканалов «112 Украина», тех, которые вещают под его логотипом, а также NEWSONE.

    Ганжара считает, что введение санкций связано с тем, что эти каналы нарушают общее антироссийское настроение, которое поддерживают все остальные СМИ.

    «Ограничительные меры в первую очередь в очередной раз подчеркивают слабость и действующего президента, и в целом официальных институтов украинской власти», — заявил политолог.

    Также он добавил, что говорит о том, что на Украине «нет никакой свободы слова и нет никакой демократии».

    Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук осудил решение президента Украины Владимира Зеленского о блокировке телеканалов. Он считает, что это незаконно. Он считает, что за такие решения Зеленскому придется брать ответственность. Свое мнение Медведчук опубликовал на официальном сайте партии.