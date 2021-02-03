Ограничения коснулись телеканалов «112 Украина», тех, которые вещают под его логотипом, а также NEWSONE.

Ганжара считает, что введение санкций связано с тем, что эти каналы нарушают общее антироссийское настроение, которое поддерживают все остальные СМИ.

«Ограничительные меры в первую очередь в очередной раз подчеркивают слабость и действующего президента, и в целом официальных институтов украинской власти», — заявил политолог.

Также он добавил, что говорит о том, что на Украине «нет никакой свободы слова и нет никакой демократии».

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук осудил решение президента Украины Владимира Зеленского о блокировке телеканалов. Он считает, что это незаконно. Он считает, что за такие решения Зеленскому придется брать ответственность. Свое мнение Медведчук опубликовал на официальном сайте партии.