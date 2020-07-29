Ограничительные меры из-за COVID-19 продлят в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости продлить еще на две недели ограничительные меры, которые были вновь введены в начале июля из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры», — уточнили сотрудники правительства.

Согласно информации пресс-службы, по прошествии указанного срока меры начнут поэтапно смягчать, информирует ИА RNS.

По данным статистики, с момента снятия ограничений в мае число зафиксированных случаев инфицирования возросло приблизительно в семь раз. В целом в стране зарегистрировано 86 192 случая заражения COVID-19, вылечились 56 638 человек, скончались 793 пациентов.