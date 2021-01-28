Обладателей российского паспорта на Украине предложили ограничить в правах

На Украине задумались о введении двойного гражданства, чтобы приобщить иностранцев к внутренним проблемам страны. Обладателей российских паспортов нововведение, наоборот, ограничит в правах.

Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Верховную раду, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ. Парламентарии полагают, что он позволит гражданам других государств более активно участвовать в политической жизни Украины.

Россиянам украинские депутаты такой возможности давать не хотят. Гражданам государства, «признанного агрессором по отношению к Украине» они предусмотрели запрет на «реализацию их избирательных прав».

В пояснительной записке авторы проекта закона добавили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока статус «агрессора» с иностранного государства в Киеве не снимут. Как вариант, от второго гражданства украинец сможет отказаться.

Заявление, где Россию назвали «страной-агрессором», Верховная рада приняла в январе 2015 года. Москва неоднократно отвергала нападки украинской стороны, которые касались конфликта в Донбассе, обвинений в шпионаже и кибератаках.