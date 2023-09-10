Мир 10 сентября 2023, 02:21 Ограниченно пригодных к военной службе украинцев начнут призывать в армию Омбудсмен Украины Лубинец призвал брать в армию ограниченно годных граждан Официальный сайт президента Украины

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На Украине могут начать призывать в армию ограниченно годных граждан. Об этом заявил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона.

«Нужно убрать „ограниченно пригодный“. Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден», — заявил он.

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По словам Лубинца, если мужчина не может выполнять боевые задачи на передовой, то будет полезен в штабе, например, для службы в ракетных войсках, где часто занимаются IT. Он отметил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны призвал отрегулировать понятия «полностью пригоден», «не пригоден» и «ограниченно годен».

Также уполномоченный по правам человека Украины заявил о большом количестве случаев в стране, когда здоровым гражданам за взятку выдавали справки «как непригодным».

Ранее издание Ukrainian Military Pages сообщило, что Минобороны Украины обновило список заболеваний для оценки категории годности военнослужащих. Новый порядок гласит, что ограниченно годных украинцев будут считать годными по определенной военной специальности.

Ранее стало известно, что мужчину без глаза и кисти призвали на военную службу в ряды ВСУ. В военкомате ему обещали «легкую работу» в армии и отправили на передовую.