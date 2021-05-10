Британия ослабит коронавирусные ограничения с 17 мая

Новый этап отмены действующих в Великобритании ограничений начнется 17 мая. В связи с снижением количества смертей от COVID-19 и уменьшением госпитализаций страна перейдет к третьему этапу выхода из локдауна. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что по основным пандемийным показателям Великобритания находится на минимальном с июля 2020 года уровне.

«Четыре главных санитарных врача Соединенного Королевства сегодня договорились о понижении уровня угрозы. Имеющиеся данные говорят в пользу того, чтобы с 17 мая в Англии начался третий этап снятия ограничений», — заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что в стране действуют четыре основных фактора для постепенного выхода из карантина. Количество вакцинированных увеличивается, препараты показали свою эффективность, заболеваемость падает, а новые штаммы коронавируса пока не представляют особой угрозы для эпидемической ситуации.

Джонсон отметил, что если все продолжится в том же темпе, то большую часть оставшихся ограничений снимут 21 июня, но не раньше этого срока.

Начиная с 17 мая, в Англии к своей работе вернутся гостиницы, начнут работать музеи, театры, кинотеатры и концертные залы. Заведения общественного питания, которые пока обслуживают покупателей только на улицах, вернутся к полноценной работе, но при условии соблюдения социальной дистанции.

Зрителей снова начнут пускать на стадионы. Студенты вузов вернутся к очному обучению, а школьникам разрешат не носить маски в помещениях.

Жителям Англии снова можно собираться в компании до шести человек в помещениях и до 30 участников на улицах. При общении с друзьями и родными соблюдение социальной дистанции станет не обязательным. Также со следующей недели жители Великобритании смогут выезжать за рубеж, но в ограниченное число стран.

После того, как ограничения снимет Англия такое же решение примут власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Власти частей Соединенного королевства самостоятельно принимают решение об ограничениях.

По данным на 10 мая, в Великобритании хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили более 35 миллионов человек. Это 67% от взрослого населения. Полностью прошли вакцинацию 17 миллионов жителей.