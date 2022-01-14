Ограничения на въезд в Финляндию продлили до 31 января

Финские власти решили продлить ограничения на въезд в страну до 31 января из-за риска быстрого распространения штамма «омикрон». Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

«Ограничения на въезд останутся в основном неизменными до 31 января», — отмечается в сообщении.

По данным издания, у всех людей, въезжающих в Финляндию, должен быть сертификат о полной вакцинации или перенесенном не более полугода назад коронавирусе, а также отрицательный результат ПЦР-теста.