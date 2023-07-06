Мир 06 июля 2023, 16:50 Ограничения на въезд россиян в Финляндию продлили Финляндия продлила на неопределенный срок ограничения на въезд россиян в страну РИА «Новости»

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Финский кабмин продлил на неопределенный срок действие ограничений на въезд россиян. В силе останется и решение по выдаче туристических виз гражданам России, сообщили в правительстве республики.

Меру объяснили «созданием всех необходимых условий для бессрочного ограничения поездок граждан РФ в Финляндию без крайней необходимости», а также транзитных перевозок через финскую территорию в другие входящие в Шенгенскую зону страны.

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В сентябре 2022 года Финляндия ограничила въезд в страну российским туристам. Без реальной необходимости также запретили транзитные поездки в другие государства Европы.

С 1 октября финское консульство в Санкт-Петербурге прекратит работу. В МИД России отметили, что политика страны конфронтационная и направлена на «разрыв наработанных отношений между странами, многоплановых межрегиональных и торгово-экономических связей».