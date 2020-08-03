В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

Абхазская медицина может «захлебнуться» в результате открытия границы с Россией и вспышек коронавируса среди жителей республики. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария в ходе экстренного совещания.

Как стало известно «Sputnik-Абхазия», медики и члены оперативного штаба обсуждали эпидемическую ситуацию, сложившуюся после открытия границы на реке Псоу. Они сообщили, что ежедневно в республике выявляется 8-10 новых случаев инфицирования, Гудаутская больница начинает заполняться.

«Уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто „захлебнемся“ и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», — заявил Конджария.

Он напомнил, что ранее оперштаб обсуждал поэтапное открытие границ, при обязательном предъявлении справки или ковид-паспорта. Конджария подчеркнул, что одномоментное открытие границы стало для медиков неожиданностью.

Поэтому член оперштаба, депутат Парламента Алхас Джинджолия предложил ввести на границе по реке Псоу ограничительные меры.

Граница Абхазии с Россией открылась для всех желающих 1 августа. В первый же день ее пересекли несколько тысяч человек. С начала пандемии в республике заболели коронавирусом 98 человек, из них 37 выздоровели и трое умерли.