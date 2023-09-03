Мир 03 сентября 2023, 08:57 Ограничения на фотосъемку ввели в Польше из-за страха перед Россией INN Poland: из-за страха перед РФ в Польше запретили фотосъемку многих объектов РИА «Новости»

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Власти Польши ввели запрет на фотосъемку многих объектов из-за страха перед российскими шпионами. Об этом в материале для издания INN Poland написал обозреватель Конрад Багиньский.

По его словам, новое ограничение является абсурдным по своей сути.

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«Список (объектов, которые нельзя снимать, — прим. ред.) получился весьма большим, причем их определение очень широкое. Можно сказать, что в него попала половина Польши», — отметил журналист.

Багиньский подчеркнул, что список конкретных локаций останется непубличным, потому что рискует превратиться в «меню» для диверсантов и шпионов.

«Именно в этом и заключается абсурдность ситуации. В общественных местах съемка приведет к проблемам с полицией, потому что правоохранители окажутся вынуждены изъять телефон у сделавшего фотографию гражданина», — добавил он.

Ранее польские СМИ написали, что ненависть к России и вынужденная поддержка Украины привела республику в отчаяние.