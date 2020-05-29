Ограничения из-за коронавируса продлили в Брянской области

По данным RT, срок, на который продлили ограничения, пока неизвестен. В регионе закрыты все общественные заведения, запрещены массовые мероприятия. Для людей старше 65 действует режим обязательной самоизоляции.

«Также все жители должны использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования, соблюдать социальную дистанцию», — отметили в оперштабе.