Ограничения для туристов в Турции продлили до середины апреля

Турецкие власти сохранили действовавшие в стране ограничения для приезжих. Отрицательный тест на COVID-19 у них будут требовать вплоть до 15 апреля.

Посольство РФ в Турции предупредило об этом на своей странице в Facebook. Мера касается тех, кто путешествует сухопутным, воздушным или морским транспортом.

«Всем прибывающим <…> необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию», — уточнили дипломаты.

Требование, уточнили власти страны, будет действовать до 15 апреля. Туристов, которые не предоставили отрицательный результат теста, не допустят к полету. Сдавать его придется все, кто старше шести лет.

«Требование не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров. Для экипажей представление тестов ПЦР и карантин не обязательны», — добавили в посольстве.

Пока что для россиян доступны 40 стран, но только с 24 из них организовано авиасообщение. Отправиться можно в том числе в ОАЭ, на Мальдивы, Кубу, в Танзанию и Турцию. Для посещения государств необходимо выполнить список установленных правил.