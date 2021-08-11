Молдавия и Россия договорились о снятии ограничений в торговле

Молдавия и Россия договорились о снятии взаимных торговых ограничений. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал замглавы администрации президента Дмитрий Козак после встречи с молдавским лидером Майей Санду.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. <…> Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок», — сказал Дмитрий Козак.

Козак добавил, что его удовлетворяют результаты прошедшей встречи. Он рассчитывает, что страны и далее продолжат взаимную дружбу и сотрудничество.

Ранее Санду заявляла, что властям Молдавии стоит улучшать и расширять сотрудничество с Россией. Она говорила, что главной проблемой для этого остается приднестровский конфликт, который пока еще не разрешился. Тем не менее, некоторые молдавские политологи считают, что лидер их страны не прочь поссориться с Россией в угоду западу.