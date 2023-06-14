Мир 14 июня 2023, 09:47 «Ограничений не осталось». Медведев пригрозил Западу уничтожением кабеля связи на дне океана Зампред СБ Медведев пригрозил Западу уничтожением кабеля связи на дне океана РИА «Новости»

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У России не осталось даже моральных ограничений для того, чтобы уничтожить кабельную связь «врагов», проложенную по дну океана. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он поделился «добрыми утренними соображениями» в своем Telegram-канале.

«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве „Северных потоков“, то у нас не осталось <…> ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов», — подчеркнул политик.

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Второе соображение касалось сделанного накануне заявления президента России Владимира Путина о возможном создании демилитаризированной, или санитарной, зоны в целях безопасности страны. По мнению Медведева, чтобы такая линия сыграла «реальную защитную роль», ее нужно сделать по границам Львова.

В последнее время в диверсии на «Северных потоках», совершенной в сентябре 2022 года, стали подозревать не только Запад, но и — снова — Украину. Зарубежные СМИ заявили, что подготовкой к операции руководил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.