Мир 02 января 2023, 22:53 Ограничение Зеленским прав СМИ осудили во Франции Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо осудил ограничение Зеленским прав СМИ Pxhere

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Закон, ограничивающий права СМИ на Украине, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, раскритиковал лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Хочу обратить внимание, что Зеленский подписал закон, который позволяет подвергать цензуре любые СМИ и оппозиционные партии. Можно ли считать такое нормальным?», — задался вопросом Филиппо.

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В конце декабря Зеленский подписал закон «О медиа», запрещающий позитивное освещение действий России. Также законопроект предусматривает усиление государственного контроля над всеми средствами массовой информации.

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Единым регулятором СМИ на Украине становится Национальный совет по теле- и радиовещанию. Против законопроекта уже выступил союз журналистов страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что новый украинский закон «О медиа» позволит блокировать СМИ без суда и следствия. Она подчеркнула, что документ нарушает нормы местной конституции, но руководству Украины нет до этого дела.