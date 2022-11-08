Ограничение цен на российскую нефть сочли сложнореализуемым планом | 360°

Мир 08 ноября 2022, 19:09 Ограничение цен на российскую нефть сочли сложнореализуемым планом Министр Омана аль-Ауфи: G7 будет сложно реализовать идею ограничения цены на нефть из РФ РИА «Новости»

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Министр энергетики Омана Салем бен Насер аль-Ауфи посчитал затруднительной реализацию идеи об ограничении цены на российскую нефть странами «Группы семи». Мера вряд ли будет эффективна, заявил он в эфире телеканала CNBC.

«Ограничение цен — это нерыночный механизм, его очень сложно ввести. Он противоречит всем рыночным нормам», — отметил министр.

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Глава ведомства подчеркнул, что, вводя ценовой потолок, страны G7 потенциально допускают наличие «ценового пола».

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Министр выразил сомнение, что механизм будет иметь намеченный Западом эффект в отношении России. По его мнению, мир не сможет долго жить при ограничении цены на нефть.

Глава ведомства пояснил, что потолок стоимости энергоресурса будет технически непросто ни вводить, ни отслеживать.

Страны G7 решили ввести потолок цен на нефть из России до 5 декабря. Их цель — цена выше стоимости добычи, но ниже рыночной.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет действовать себе в ущерб в случае введения Западом потолка цен на российские энергоресурсы, написал RT.