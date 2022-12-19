Мир 19 декабря 2022, 20:25 Ограничение права вето в СБ ООН назвали маловероятным Гутерриш: серьезные дискуссии об ограничении права вето в СБ ООН маловероятны РИА «Новости»

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Серьезное обсуждение ограничения права вето в Совете безопасности ООН навряд ли возможны, заявил генсек организации Антониу Гутерриш. При этом он отметил перспективы вероятного расширения состава Совбеза, написал ТАСС.

Гутерриш пояснил, что впервые услышал сигналы о положительном отношении к увеличению числа постоянных членов СБ ООН от России и США. Это произошло во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре.

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Также он обратил внимание на предложение Франции и Великобритании ввести определенные ограничения на использование права вето.

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«Но я пессимистично настроен относительно возможности серьезного обсуждения права вето», — подчеркнул генсек ООН.

На сегодняшний день постоянными членами Совета безопасности ООН являются Россия, США, Великобритания, КНР и Франция. Помимо этих стран, в СБ есть 10 непостоянных участников.

Решение Совбеза ООН принимают только в случае, если голоса всех постоянных членов совета совпадают. Это положение трактуют как право вето постоянного члена СБ. Исключение составляют случаи голосования по процедурным вопросам.