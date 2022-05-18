Ограничение полетов в 11 аэропортов России продлили до 25 мая

Гражданские полеты в 11 российских аэропортов продлили до 25 мая. Об этом сообщила Росавиация. Информацию разместили на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая 2022 года, 03:45 часов по московскому времени», — сообщили представители Росавиации.

Ограничение касается воздушных портов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Рейсы, вылет или прилет которых был запланирован в этих городах, поменяли маршруты на альтернативные. Пассажиров примут в воздушных портах Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Запрет действует с 24 февраля. Он связан с мерами безопасности. Временное ограничение полетов уже несколько раз продлевали. Прежней датой окончания запрета было 19 мая. Список аэропортов за все время действия ограничения не изменялся.