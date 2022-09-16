Ограничение на въезд в Латвию для россиян с шенгеном заработает с 19 сентября | 360°

Мир 16 сентября 2022, 09:37 Поделиться Telegram

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Viber Ограничение на въезд в Латвию для россиян с шенгеном заработает с 19 сентября Глава МИД Латвии Ринкевичс на русском языке объявил об ограничении на въезд для россиян РИА Новости

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Ограничения по пересечению границы Латвии для россиян с шенгенскими визами вступит в силу 19 сентября. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс. Запись он сделал на русском языке.

По словам Ринкевичса, въезд для россиян ограничат «по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией», сообщил ТАСС.

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Ранее запрет на въезд россиянам с действующим шенгеном согласовали Польша и страны Балтии. Теперь этот вопрос собираются обсудить на уровне Евросоюза.

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Еврокомиссия 6 сентября утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Для граждан РФ это будет означать рост стоимости виз, также серьезно увеличатся сроки их выдачи. В ЕК также призвали проверять россяин, которые подают документы на визы на «благонадежность».

Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия ответит на ограничения въезда россиян в Евросоюз, но меры будут приниматься не во вред ее гражданам. По ее словам, ЕС «запирает свою клетку изнутри», но на внутриполитической ситуации в России это никак не отразится.

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