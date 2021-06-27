Сотрудницу посольства США ограбили в Киеве

Сотрудницу американского посольства обокрали в киевском ресторане. Неизвестные вытащили из ее сумки кошелек, смартфон и документы. Правоохранители приступили к расследованию.

Гражданка США Ейрин Захер обратилась за помощью в полицию Шевченковского района Киева, сообщил сайт «Vesti.ua». Сотрудница американского посольства заявила, что неизвестные забрали из ее сумки кошелек с деньгами, смартфон Samsung, а также водительские права и дипломатическое удостоверение США. Стоимость мобильного телефона составляла около 65 тысяч рублей.

Ограбление произошло 26 июня. Сейчас патрульные полицейские Киева ведут расследование. Они проверяют на причастность к преступлению карманных воров. Все обстоятельства и подробности продолжают выяснять.