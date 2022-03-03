«Оговорки по Фрейду вылезли». Европейских политиков уличили в желании уничтожить Россию

Европейские политики непоследовательны в своих словах и действиях в отношении России. Сначала они устроили между собой соревнования, кто больше введет санкций, а потом резко поменяли свои заявления, что не собираются вредить нашей стране. Верить такому поведению не стоит. Об этом «360» заявил политолог Юрий Светов.

«Все слились в экстазе, соревнуются, кто введет больше санкций, кто пнет больше Россию. Заметьте, зазвучали слова то в Англии, то во Франции, что будет разрушена наша экономика. Дальше вдруг поняли, что заговорились, и пошли отработки», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление, что действия его страны не направлены против русского народа. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался, что не ведет действий, направленных на разрушение России.

«Оговорки по Фрейду вылезли об их голубой мечте, чтобы мы были территорией, где ни экономики, ничего не было, а они пользовались тем, что у нас есть», — подчеркнул Юрий Светов.

Великобритания и страны Евросоюза ввели санкции в отношении российских предприятий и банков, отключив семь кредитных учреждений от системы SWIFT, закрыли воздушное пространство, ввели ограничения в отношении политиков, журналистов и представителей крупного бизнеса. Также полностью заморожены активы Центрального банка России, которые находятся в кредитных учреждениях ЕС и Великобритании.

На такой шаг страны Запада пошли в ответ на проведение Россией специальной операции по демилитаризации Украины. Вооруженные силы уничтожают военную технику соседней страны, чтобы остановить нападения на республики Донбасса.